Москва, 24 декабря, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Блогер Александр Шпак сразился на ринге с актёром Никитой Джигурдой. Запись их боя с тиле MMA доступна на RuTube-канале «Наше дело» с 23 декабря.

Andrew Butko Никита Джигурда

Во время второго раунда 41-летний Шпак нокаутировал 60-летнего соперника, тем самым одержав победу. В зале в это время находилась балерина Анастасия Волочкова — она была в группе поддержки Никиты Джигурды.

Ранее Джигурда дважды участвовал в боях, организованных каналом «Наше дело». Оба поединка он выиграл — с депутатом Госдумы от «Единой России» Виталием Милоновым и с телеведущим Отаром Кушанашвили.