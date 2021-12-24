Екатеринбург, , 10:31 — REGNUM Екатеринбурженка получила укол в бедро в переполненном автобусе. Полиция ищет свидетелей инцидента, сообщает E1.RU.

Укол

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По словам пострадавшей, 23 декабря она ехала в переполненном автобусе, когда почувствовала, что нечто похожее на иглу укололо ее в бедро. Сначала женщина заподозрила, что ее просто ущипнули. Однако после осмотра на работе, она сделала вывод, что на бедре остался след после иглы. Свердловчанка отправилась в больницу. В медицинском учреждении ей назначили лечение. Кроме того, женщина через 3 месяца сдаст тест на ВИЧ.

Свердловчанка подала заявление в полицию. По факту инцидента в ведомстве проведут проверку. По ее результатам примут процессуальное решение.