Киев, , 10:30 — REGNUM Специальная антикоррупционная прокуратура Украины направила в суд Польши обвинительный акт в отношении экс-министра транспорта Польши экс-главы «Укравтодора» Славомира Новака. Об этом сообщает Polskie Radio.

Украина и Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

В украинской прокуратуре считают, что бывший польский министр, занимавший ранее пост также руководителя украинского дорожно-строительного агентства «Укравтодор» получал незаконную выгоду за действия в интересах субъектов, участвующих в тендерах на Украине.

Напомним, 21 декабря, окружная прокуратура Варшавы направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего министра транспорта Славомира Новака.

Его обвиняют в создании и руководстве международной преступной группы, в которую входили 14 человек, в том числе три гражданина Украины и один гражданин Турции. Новак находился под стражей с июля 2020 года по 12 апреля 2021 года, после чего был выпущен под залог в размере 1 млн злотых (около 220 тыс. евро).