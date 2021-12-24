Дивногорск, Красноярский край, , 10:28 — REGNUM Разыскивается подозреваемый в убийстве жительницы города Дивногорска Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 декабря в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Убийца Clker-Free-Vector-Images

Продолжается расследование уголовного дела по по факту убийства 33-летней жительницы города Дивногорска (ч.1 ст. 105 УК РФ).

По данным следствия, вечером 10 января 2021 года женщина вышла с работы — из ресторана «Маяк» в посёлке Слизнево города Дивногорска. Она доехала на общественном транспорте до Дивногорска, вышла на остановке «Детский сад» на улице Комсомольской и пошла в сторону своего дома по лесу и виадуку через проезжую часть улицы Гидростроителей.

Около 23:00 по местному времени тело женщины обнаружили случайные прохожие около виадука. На лице у убитой были ушибленные раны, верхняя челюсть сломана.

Убийцу до сих пор не нашли. В связи с этим следствие просит граждан оказать содействие в раскрытии особо тяжкого преступления. Очевидцев, свидетелей, а также всех лиц, обладающих какими-либо сведениями об обстоятельствах совершенного преступления и личности преступника, просят раскрыть эту информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске ранее судимый 61-летний мужчина подозревается в убийстве сожительницы.

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