Тюмень, , 10:25 — REGNUM В Тюменской области планируют привить от коронавируса 105 тыс. детей и подростков от 12 до 17 лет. Об этом заявила директор регионального департамента здравоохранения Наталья Логинова.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Она напомнила, что вакцинация от коронавируса несовершеннолетних проводится только при условии согласия родителей.

«Как только мы получим вакцину «Спутник-М», я считаю, что каждый родитель, задумывающийся о здоровье своих детей, должен дать соответствующее согласие», — цитирует Наталью Логинову «Тюменская линия».

По данным Роспотребнадзора на 17 декабря в Тюменской области полностью привились от коронавируса 885 223 человека, коллективный иммунитет составляет 64,1%.