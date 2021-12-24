Кабул, , 10:25 — REGNUM Во время встречи губернатора иранской провинции Систан и Белуджистан с губернатором афганской провинции Нимроз и должностными лицами пограничного ведомства правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стороны согласились, что враги Ирана и Афганистана осуществляют действия, направленные на нарушение отношений между двумя странами.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению информационного агентства «Тасним», губернатор Систана и Белуджистана Хусейн Модаррес Хиабани во главе делегации по вопросам экономики и безопасности 23 декабря посетил Зарандж, административный центр провинции Нимроз, и встретился с губернатором Нимроза и официальными лицами пограничного ведомства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На этой встрече обе стороны, подразумевая, что пограничный инцидент на границе между Ираном и Афганистаном две недели назад произошел в результате недоразумений, заявили, что враги обеих стран пытаются нарушить двусторонние отношения.

«Обе страны должны быть готовы противостоять заговорам врагов», — отметили участники встречи.

Также было решено, что будут созданы двусторонние комиссии для рассмотрения вопросов безопасности, экономики и таможни, и что все препятствия и проблемы будут урегулированы как можно скорее.

В ходе встречи официальные лица «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) высоко оценили помощь Исламской Республики Иран в последние месяцы, особенно продолжение поставок электроэнергии в Афганистан.