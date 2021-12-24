Челябинск, 24 декабря, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Челябинский «Трактор» одержал победу над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:1.

Commons.wikimedia.org Арена «Трактор»

В составе «Трактора» шайбы забросили нападающие Виталий Кравцов, Никита Тертышный, Владимир Ткачёв, Теэму Пулккинен, Томаш Гика и защитник Игорь Исаев. У «Северстали» отличился форвард Кирилл Пилипенко.

На сегодняшний день «Трактор» занимает второе место в Восточной конференции КХЛ, на счету команды 61 очко. «Северсталь» идёт на шестом месте в Западной конференции с 52 очками.

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