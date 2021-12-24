Ростов-на-Дону, , 10:25 — REGNUM Как и годом ранее, губернаторская ёлка в Ростовской области состоится в онлайн-режиме. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Ангел на елке Зоя Емельянова (с) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

Праздничный концерт, мастерами Ростовского музыкального театра, смогут посмотреть все желающие. Трансляция спектакля «Новогодний бал с Мэри Поппинс» состоится в полдень 24 декабря на телеканале «Дон-24» и на сайте «Дон-24».

ИА REGNUM напоминает, что в 2020 году в Ростовской области губернаторская ёлка в связи с пандемией также прошла в дистанционном формате. Новогодние подарки детям вручили волонтёры.

Читайте ранее в этом сюжете: Губернаторскую ёлку жители Ростовской области могут посетить онлайн