Париж, 24 декабря, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Национальный институт демографических исследований во Франции объявил об увеличении смертности на 9,1% в 2020 году, передает BFM TV.

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В документе, опубликованном институтом демографических исследований, также говорится, что в 2020 году уровень рождаемости резко упал. В 2020 году прирост населения составил 736 000 человек, что является самым низким показателем с 1945 года.

В конце 2020 года и в начале 2021 года, население Франции испытывало отрицательный естественный баланс, что в значительной степени объясняется эпидемией коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что вакцинацию в стране прошли около 3000 детей.