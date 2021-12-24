Уфа, , 10:26 — REGNUM Главу Кушнаренковского района Башкирии обвинили в превышении должностных полномочий. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Земля

По версии следствия, летом 2019 года фирме в аренду был передан земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 145 га и кадастровой стоимостью более восьми млн рублей.

В материалах уголовного дела указано, что осенью 2019 года фигурант уголовного дела незаконно вынес постановление о проведении торгов по его продаже по заниженной цене в размере 5,1 млн рублей. Фирма была признана победителем аукциона. В итоге из муниципальной собственности отчужден участок рыночной стоимостью 8,7 млн рублей.

«Кроме того, чиновник обвиняется в том, что в период с декабря 2019 г. по март 2020 г. незаконно выдвигал незаконные требования главе Старокамышлинского сельсовета о проведении публичных слушаний и заседания Совета депутатов по вопросу перевода категории указанного участка для последующего размещения базы отдыха», — сообщает пресс-служба.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий.

Сообщается, что 45-летний фигурант уголовного дела свою вину не признал. На время следствия суд его отстранил от занимаемой должности. В ближайшее время материалы дела будут переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.