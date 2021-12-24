Казань, , 10:35 — REGNUM В Татарии в предстоящие выходные дни, 25−26 декабря с приближением западного циклона ожидаются снег, метели с существенным ухудшением видимости, сильный южный ветер порывами 18−23 м/с. Предварительный прогноз погоды составлен региональным управлением Гидрометцентра.

Снегопад Pixabay.com

В республике 25 декабря существенно ухудшится погода. Ночью осадков не ожидается. Температура воздуха составит —16…—21°С, на востоке при прояснениях — до —24°С. Днем, начиная с западных районов Татарии, ожидаются снег, метели, сильный южный ветер порывами до 23 м/с. Температура повысится до —5…—10°С, на востоке — до —13°С. На дорогах вероятно образование снежных заносов.

26 декабря также буду наблюдаться снег, метели, сильный ветер порывами до 19−24 м/с, на дорогах снежные заносы. С отходом циклона и ростом атмосферного давления, небольшой снег днем пройдет лишь местами, но сохранится сильный ветер порывами до 18 м/с. Температура воздуха ночью составит —8…—13°С, утром ожидается —4…—9°С, к вечеру похолодает до —9…—14 градусов.

В начале следующей недели местами возможен небольшой снег. Температура воздуха ночью, 27 декабря будет колебаться от —15 до —20 градусов, днем — от 10 до 15 градусов мороза.

Ранее ИА REGNUM сообщало, снегопад в Москве начнется в полночь и не прокатится до второй половины дня 25 декабря, из-за чего на город выпадет не менее 5−7 мм осадков, что составляет 10% месячной нормы, «а снежный покров подрастет с 22 до 27 см — это на 10 см больше нормы».

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