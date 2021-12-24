Москва, 24 декабря, 2021, 10:29 — ИА Регнум. На прошлой неделе были опубликованы добытые хакерами Anonymous секретные документы британской разведки. Западные спецслужбы с 2016 года ведут дезинформационную кампанию против России под кодовым названием «Аврелий». Британцы транслируют фейковые новости на российскую аудиторию о якобы неэффективных и преступных действиях ВКС РФ в Сирии и обеспечивают информационную поддержку боевикам.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

В России в рамках этой операции в той или иной степени задействованы радиостанция «Эхо Москвы», телеканал «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), издания «Новая газета», «Фонтанка» и другие. При этом для «легализации» подготовленных британской разведкой нарративов используют «авторитетные» издания, на которые можно ссылаться и цитировать, среди них — РБК, «Коммерсант», «Медуза» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и Bellingcat (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

У всех этих организаций и связанных с ними лиц прослеживается зачастую довольно неоднозначная позиция в освещении вопросов, касающихся участия России в сирийском конфликте. СМИ с упоением муссируют детали инцидентов, бросающих тень на имидж Москвы на международной арене. Особый акцент делается на удары по гражданским объектам на подконтрольных боевиках территориях: американские мастодонты типа New York Times даже не считают нужным упомянуть, что бандформирования используют гражданские объекты и жилые дома. А на страницах Financial Times муссируется информация о причастности российской компании к добыче и экспорту фосфатов из Сирии и охране инфраструктуры «вооруженными российскими наемниками».

Все эти СМИ и организации действуют как единая экосистема, продвигающая нужный заказчику нарратив.

В 2018 году благодаря хакерам Anonymous стало известно о британском проекте Integrity Initiative —крупной международной сети «троянских коней» (trojan horses), состоящей из политиков, ученых, журналистов и сотрудников силовых ведомств, в которую входит, например, связанная с британскими спецслужбами Bellingcat (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом). Главной задачей сети обозначено «противостояние российскому влиянию и дезинформации», но фактически структура сама занимается вмешательством в дела других государств и распространением фейковых новостей. Эти процессы берут начало чуть ли не в начале сирийской войны — что видно на примере того же Bellingcat (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом)

Созданную в 2014 году организацию неоднократно уличали в подтасовке фактов в расследованиях о сирийских событиях. Ее основатель Элиот Хиггинс еще в 2013 году участвовал в дезинформационной кампании о якобы применении сирийскими правительственными войсками химического оружия под Алеппо и Дамаском против собственного населения. Кроме того, авторы Bellingcat (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) выпустили громкое «расследование» о причастности сирийского правительства к химической атаке в Думе 7 апреля 2018 года. Репортеры американского телеканала One America News Network после бесед с местными жителями заявили об отсутствии свидетельств химической атаки, а спустя полгода продюсер британского BBC Риам Далати признал постановочными ролики с якобы пострадавшими от отравляющих веществ. Наконец, в ноябре 2019 года WikiLeaks опубликовал документы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), среди которых был отчет бывшего инспектора Иэна Хендерсена с опровержением химической атаки и причастности Дамаска к бомбардировке Думы.

Однако даже несмотря на публикацию данных об операции «Аврелий», в Bellingcat (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) продолжают настаивать, что никакой дезинформации с их стороны нет, в отличие от России.

Например, «расследователь» из Bellingcat (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Ник Уотерс на днях указал на причастность России к дезинформационным кампаниям в Сирии, обвинив российское руководство в голословных заявлениях о готовящихся химатаках со стороны боевиков.

Twitter «Расследователь» из Bellingcat (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Ник Уотерс на днях указал на причастность России к дезинформационным кампаниям в Сирии

По словам Ника Уотерса, подобные заявления — часть информационной кампании Министерства обороны Российской Федерации против «Белых касок».

При этом свое участие в Integrity Initiative и операции «Аврелий» сотрудники Bellingcat (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) тактично обходят стороной и предпочитают об этом не говорить, словно они не при чем.