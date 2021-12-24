Москва, 24 декабря, 2021, 10:22 — ИА Регнум. Сегодня, 24 декабря, президент России Владимир Путин поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с 60-летним юбилеем, сообщается на сайте Кремля.

President.az Ильхам Алиев

Президент РФ заявил, что дорожит товарищескими отношениями, и отметил заслуженный авторитет Алиев среди соотечественников и на международной арене как мудрого и опытного государственного деятеля.

«Буду рад продолжению конструктивного диалога в интересах дальнейшего развития стратегического партнёрства России и Азербайджана», — подчеркнул Путин и пожелал Алиеву здоровья и благополучия.

ИА REGNUM ранее сообщало, президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 октября поздравил с днём рождения президента РФ Владимира Путина.

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