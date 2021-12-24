Москва, , 10:30 — REGNUM Затраты переработчиков на топливо, логистику, обслуживание оборудования и упаковку растут, это создаёт предпосылки незначительного подорожания муки, хлеба и подсолнечного масла, сообщили 24 декабря в пресс-службе Минсельхоза РФ.

Мука Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В министерстве отметили, что сейчас производители отпускают муку и хлеб по практически стабильным, лишь немного повышающимся ценам. Однако негативные факторы есть.

«Между тем негативное влияние на ценовую динамику будет оказывать продолжающийся рост затрат отечественных производителей из-за удорожания коммунальных услуг, логистики, упаковки и других составляющих себестоимости», — пояснили в министерстве.

Дополнительный фактор риска, отмечает Минсельхоз, это возможное увеличение стоимости пшеницы на мировом рынке. Оно связано с низким урожаем в странах северного полушария.

Цены на подсолнечное масло в России также стабилизируются благодаря активной переработке нового урожая и увеличению ставки «плавающей» экспортной пошлины. Но в дальнейшем цены на эту продукцию могут измениться на фоне увеличения затрат для переработчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минсельхозе спрогнозировали увеличение в феврале 2022 года примерно на 2% цен на хлеб и подсолнечное масло.

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