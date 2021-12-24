Москва, , 10:19 — REGNUM Чтобы не испортить себе новогоднюю ночь отравлением или алкогольным опьянением, следует выбрать один спиртной напиток и не мешать разные виды алкоголя. Об этом сообщила врач-диетолог и член ФМБА Маргарита Королева.

Новогодний стол Fogirl.ru

«Шампанским, безусловно, традиционно люди встречают Новый год, а потом следует выбрать для себя исключительно тот напиток, который будет сопровождать вас всю новогоднюю ночь», — пояснила в беседе с «Вечерней Москве» специалист.

Диетолог добавила, что «если человек начал принимать крепкий напиток, надо не снижать градус до конца новогодней ночи, потому как разнообразие алкогольных напитков будет усугублять состояние, может привести или к алкогольному опьянению, или даже к отравлению».

Читайте также: Жители России рассказали, сколько потратят на новогодние подарки

Для нарезок эксперт рекомендует использовать отварное или запеченное мясо птицы, а также рыбу, сдобренную соком лимона или специями. Подобных закусок достаточно, чтобы не прибегать к рафинированным продуктам, уверена Королева.