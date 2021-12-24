Ённам, , 10:19 — REGNUM 23 декабря в КНДР спустили на воду новое грузовое судно «Чансусан» водоизмещением 12 тыс. тонн, построенное на судоремонтном заводе Ённам в провинции Хамгён-Пукто. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. (ЦТАК).

Сухогруз The Photographer

Согласно опубликованным данным, на церемонии присутствовали представители Центрального Комитета Трудовой партии Кореи, правительства и армии, включая вице-премьера КНДР Ян Сын Хо и секретаря ЦК ТПК О Су Ёна.

В благодарственном письме от имени руководства страны, которое было зачитано на церемонии, подчёркивается, что современный сухогруз такого масштаба построен не на верфи, а на судоремонтном заводе. Данный факт назван в письме «драгоценным плодом бесконечного патриотизма».

Отметим, что о постройке нового грузового судна в КНДР сообщили впервые с 2017 года.