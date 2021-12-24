Москва, , 10:18 — REGNUM Военные учения Североатлантического альянса на Украине имеют антироссийскую направленность, заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Дипломат напомнил, что в 2021 году на территории Украины прошли семь совместных маневров Киева и стран альянса, в том числе крупнейшие за четверть века Defender Europe.

При этом в 2022 году, отметил Полищук, маневров будет уже девять, а количество задействованных в них военнослужащих вырастет почти вдвое по сравнению с 2021 годом — до 64 тыс.

«Растут масштабы, территориальный охват и продолжительность совместных учений Украины и стран НАТО… Все учения связаны единым замыслом и имеют антироссийскую направленность», — сказал он в интервью РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, страны Запада занимаются антироссийской политикой, используя для этого Украину, говорится в опубликованном 10 декабря заявлении МИД РФ. Российское внешнеполитическое ведомство подвело итоги переговоров президентов РФ и США, состоявшихся три дня назад, и охарактеризовало ситуацию в целом.

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