Орловский район, Ростовская область, , 10:17 — REGNUM Ростовские следователи завершили расследование уголовного дела о перестрелке в районе хутора Чернозубов Орловского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР.

Перестрелка Kenny Louie

Следователи полагают, что в октябре 2019 года между несколькими местными жителями разгорелся конфликт, в ходе которого было применено огнестрельное оружие. Мотивом преступления стали личные неприязненные отношения, а само преступление было тщательно спланированным. В результате перестрелки пятеро мужчин скончались на месте происшествия, из которых трое признаны потерпевшими.

На скамье подсудимых окажутся восемь жителей Ростовской области. Они обвиняются в убийстве, покушении на убийство, умышленном причинении вреда здоровью. После вручения фигурантам уголовного дела копий обвинительных заключений материалы передадут в суд. Один обвиняемый до сих пор находится в международном розыске. Ему заочно предъявлено обвинение в пособничестве в убийстве и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Четыре участника перестрелки были задержаны правоохранителями в Белгородской области в декабре 2019 года. Их задержали в Ровеньском районе при попытке пересечь российско-украинскую границу с целью скрыться на территории Украины.

Напомним, 22 октября 2019 года на хуторе Чернозубов, на животноводческой точке, в результате конфликта из-за пастбищ, между группами мужчин произошла перестрелка. Пять человек были убиты, двое получили ранения.

Читайте ранее в этом сюжете: Зедержаны четыре участника стрельбы с пятью погибшими под Ростовом-на-Дону