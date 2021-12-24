В Приморье суд отменил решение о заочном аресте экс-депутата Госдумы
Владивосток, 24 декабря, 2021, 10:34 — ИА Регнум. Приморский краевой суд 24 декабря отменил решение о заочном аресте бывшего депутата Государственной думы Сергея Сопчука.
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«Дело направлено на новое рассмотрение во Фрунзенский районный суд. Причины отмены не уточняются», — написал телеграм-канал «Владивосток №1».
Как сообщало ИА REGNUM, Фрунзенский районный суд Владивостока 30 ноября рассмотрел ходатайство органа предварительного расследования об избрании Сергею Сопчуку меры пресечения в виде заключения под стражу.
Сопчука обвиняют в легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления и незаконном предпринимательстве.
Он был объявлен в международный розыск.