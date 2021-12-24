Варшава, , 10:15 — REGNUM Пресс-секретарь Пограничной службы Польши Анна Михальская в интервью Polskie Radio заявила, что «кампания поддержки польских пограничников и солдат Войска Польского сейчас особенно нужна».

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сколько раз я беседую с пограничниками и спрашиваю, как он себя чувствуют во время миграционного кризиса. Они говорят, что, несмотря на большие трудности, никто не собирается уходить со службы. Это происходит именно благодаря словам поддержки от общества. Они нам очень нужны, и хотелось бы, чтобы их выражали еще активнее», — сказала Михальская.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние полгода польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. 2 сентября президент республики Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией. Польское руководство также инициировало строительство стены на границе с Белоруссией.