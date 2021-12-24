Ярославль, , 10:21 — REGNUM Жители Ярославля возмущены брошенными по всему городу автобусами федерального перевозчика. Своё недовольство они выражают в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Брошенный автобус в Ярославле Yarnews.net

Речь идёт об иногородних автобусах, которые работают в Ярославле, чтобы решить проблемы, возникшие при реализации мэрией транспортной реформы. Из-за поломок они не могут ехать дальше, но отвезти их на ремонт владелец не может. Как удалось выяснить корреспонденту ИА REGNUM, сейчас у перевозчика нет эвакуатора, который мог бы этим заняться.

«Так как у нас здесь своего эвакуатора нету, мы обратились к ПАТП-1, ЯТУ, но пока по ряду причин они нам свой эвакуатор не предоставляют. Сегодня ещё раз поеду, пообщаюсь. Всегда находится причина — тоже загруженность или на ремонте. Вроде бы не отказывают, но и не дают», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор филиала «Питер-Авто» в Ярославле Константин Марьясин.

Привозить свою технику из Петербурга в «Питер-Авто» пока не планируют, так как задача стоит другая — перевезти автобусы и найти водителей, впрочем, как и в начале работы перевозчика в городе.