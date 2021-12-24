Ярославль, 24 декабря 2021, 10:21 — REGNUM Жители Ярославля возмущены брошенными по всему городу автобусами федерального перевозчика. Своё недовольство они выражают в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Речь идёт об иногородних автобусах, которые работают в Ярославле, чтобы решить проблемы, возникшие при реализации мэрией транспортной реформы. Из-за поломок они не могут ехать дальше, но отвезти их на ремонт владелец не может. Как удалось выяснить корреспонденту ИА REGNUM, сейчас у перевозчика нет эвакуатора, который мог бы этим заняться.
Привозить свою технику из Петербурга в «Питер-Авто» пока не планируют, так как задача стоит другая — перевезти автобусы и найти водителей, впрочем, как и в начале работы перевозчика в городе.