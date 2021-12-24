Калуга, 24 декабря, 2021, 10:20 — ИА Регнум. По состоянию на 1 декабря 2021 года 28,5 тыс. жителей Калужской области ограничены в праве выезда за пределы страны из-за долгов, в том числе 5,5 тыс. неплательщиков алиментов. За 11 месяцев этого года только за счет применения данной меры принудительного исполнения с должников взыскано 233 миллиона рублей. Об этом 24 декабря сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.

Коллаж пресс-службы УФССП России по Калужской области.

Порог суммы, при которой судебный пристав выносит ограничение выезда за пределы Российской Федерации, начинается от 30 тысяч рублей. Однако данное правило не распространяется на лиц, имеющих долги по алиментам, по возмещению вреда здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, компенсации морального вреда и имущественного ущерба. Для таких категорий исполнительных производств пороговая сумма долга для ограничения составляет 10 тысяч рублей. Кроме того, ограничение в праве выезда из страны будет установлено при долге от 10 тысяч рублей, если гражданин не платит по счетам или не исполняет решение суда неимущественного характера в течение двух месяцев после возбуждения исполнительного производства.

Чтобы не омрачать свой заграничный отдых, рабочую поездку или выезд в гости к родственникам за пределы России неприятными сюрпризами на границе, Управление Федеральной службы судебных приставов по Калужской области рекомендует жителям региона планировать своё путешествие заранее.

«Следует помнить, что оплатить долг в аэропорту и сразу же пересечь границу не получится. На отмену временного ограничения на выезд за пределы страны требуются, как минимум сутки», — отметил Артём Залогин.