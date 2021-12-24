Волгоград, 24 декабря, 2021, 10:17 — ИА Регнум. За растрату, легализацию доходов, невыплату заработной платы работникам осуждён руководитель ООО «СтройРос» в Волгограде Олег Макаров. Коммерсант на счета подконтрольных фирм вывел 50 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в объединённой пресс-службе судов региона.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

В 2013 году Макаров являясь фактическим руководителем «СтройРоса», скрыл 50,8 млн рублей налогов и свыше двух месяцев не платил зарплату рабочим. В 2014 году со счетов возглавляемого им ООО «МВУК» на счета подконтрольных фирм на основании агентского договора он перевёл 50,5 млн рублей компенсационного фонда ассоциации «Строительный комплекс Волгоградской области». Впоследствии эти деньги в рамках фиктивного договора купли-продажи с аффилированной организацией были легализованы.

По совокупности преступлений и с учётом истечения сроков давности мужчине назначено семь лет шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима с лишением на 2,5 года права заниматься деятельностью в сфере строительства. В пользу региональной ассоциации стройкомплекса ущерб взыскан полностью.

Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.