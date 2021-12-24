Москва, , 10:17 — REGNUM Россия готова рассмотреть новые обращения от партнёров из Боснии и Герцеговины по поставкам в эту страну вакцин от коронавируса «Спутник». Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью боснийско-герцеговинской газете «Ослободженье».

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Глава российского МИД отметил, что между Москвой и Сараево налажено взаимодействие по борьбе с пандемией коронавируса. В 2021 году Босния и Герцеговина получила 200 тыс. комплектов доз российской вакцины «Спутник V», которая зарекомендовала себя наилучшим образом.

«Готовы рассмотреть новые обращения боснийско-герцеговинских партнеров, в том числе по однокомпонентному препарату «Спутник Лайт», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, боснийско-герцеговинский регулятор в феврале 2021 года одобрил использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

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