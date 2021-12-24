Москва, , 10:11 — REGNUM В Москве наибольшие темпы роста налоговых поступлений по итогам 11 месяцев 2021 года показали специальные налоговые режимы. Об этом 24 декабря сообщила глава департамента финансов столицы Елена Зяббарова.

Бюджет Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Самые высокие темпы роста поступлений по итогам 11 месяцев 2021 года — от специальных налоговых режимов, включая упрощенную и патентную системы налогообложения. За январь — ноябрь в бюджет Москвы перечислено 160,2 млрд рублей, что на 41,6% выше, чем за аналогичный период прошлого года и на 40,3%, чем за январь — ноябрь 2019 года», — сказала она.

Зяббарова отметила, что для столичного бюджета значимость этих режимов возрастает, а «упрощёнка» вышла на третье места по объёмам поступлений после НДФЛ и налога на прибыль.

«Увеличение поступлений от специальных налоговых режимов является результатом роста деловой активности и увеличения числа индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан», — рассказала глава департамента.

Она привела данные ФНС, по которым в Москве за 11 месяцев 2021 года было зарегистрировано 73,6 тысяч индивидуальных предпринимателей, что на 47,2% больше, чем за аналогичный период 2020 года.