Москва, 24 декабря, 2021, 10:11 — ИА Регнум. В Москве наибольшие темпы роста налоговых поступлений по итогам 11 месяцев 2021 года показали специальные налоговые режимы. Об этом 24 декабря сообщила глава департамента финансов столицы Елена Зяббарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

«Самые высокие темпы роста поступлений по итогам 11 месяцев 2021 года — от специальных налоговых режимов, включая упрощенную и патентную системы налогообложения. За январь — ноябрь в бюджет Москвы перечислено 160,2 млрд рублей, что на 41,6% выше, чем за аналогичный период прошлого года и на 40,3%, чем за январь — ноябрь 2019 года», — сказала она.

Зяббарова отметила, что для столичного бюджета значимость этих режимов возрастает, а «упрощёнка» вышла на третье места по объёмам поступлений после НДФЛ и налога на прибыль.

«Увеличение поступлений от специальных налоговых режимов является результатом роста деловой активности и увеличения числа индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан», — рассказала глава департамента.

Она привела данные ФНС, по которым в Москве за 11 месяцев 2021 года было зарегистрировано 73,6 тысяч индивидуальных предпринимателей, что на 47,2% больше, чем за аналогичный период 2020 года.