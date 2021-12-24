Волхов, Ленинградская область, 24 декабря, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Работники школьных столовых Ленинградской области обратились к губернатору АлександруДрозденко с жалобой на поставщика питания АО «Калина», которое до смены названия называлось ООО «База закрытых учреждений» (БЗУ). По их словам, организация задерживала зарплаты по несколько месяцев и нарушала правила поставки и хранения продуктов. Прокуратура начала проверку. Об этом 24 декабря сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Educaltai.ru Школьная столовая

Как рассказали сотрудники столовых школ Волховского района в своем видеообращении к губернатору, БЗУ как и «Калину» возглавляет один и тот же директор Денис Васильев. В 2018 и 2019 годах они работали с этой компанией и не понаслышке знают, что их ждет. По словам сотрудников школьных столовых, люди не получали зарплаты по три-четыре месяца, в школьных пищеблоках отсутствовал запас продуктов, не соблюдалось меню для приготовления пищи, использовались некачественные продукты, не было сертификатов об их безопасности и многое другое.

Vk.com/podslushano_volhov Работники школьных столовых обратились к губернатору Ленобласти. (цитата группы «ВК» Подслушано Волхов)

После того, как срок контракта истек, компания в торгах по району не участвовала, а перешла в Тосненский район. В 2021 году, после многочисленных жалоб и проверки прокуратуры Тосненского района, контракт с БЗУ расторгли. После чего компания сменила название, вышла на конкурс и вновь выиграла его в Волховском районе, обойдя по ценовому и неценовому критерию других участников, так как конкурсная документация была составлена таким образом, что лишала шансов на победу других предпринимателей.

«Мы отказываемся работать под руководством этой фирмы, Потому что это отразится на качестве и количестве питания наших детей. С января 2022 года школьные столовые останутся без сотрудников», — пригрозили работники пищеблоков.

В связи со сложившейся ситуацией несколько десятков сотрудников сферы школьного питания попросили Александра Дрозденко посодействовать в решении сложившейся ситуации и не допустить подписания договора с «Калиной».

"Я сама мать пятерых детей и хочу чтобы мои дети питались качественно и хорошо. А кого они наймут, гастарбайтеров на эти деньги? Убедительно просим вас поддержать местных предпринимателей и наш местный народ», — заявила одна из авторов обращения.

Как сообщили в прокуратуре Ленобласти, информацию, которую сообщили активисты, уже начали проверять.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологических требований и требований законодательства о контрактный системы, а также действием ответственных должностных лиц», — подчеркнули в ведомстве.