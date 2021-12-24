Тбилиси, 24 декабря, 2021, 10:09 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 43 437 исследований на SARS-CoV-2 выявили 2164 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 23 декабря обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на текущую дату в стране выявили 920 617 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 876 254 победили инфекцию, в том числе 3076 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 13 367 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 78 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 5195 пациентов, в оборудованных гостиницах — 980.

Днём ранее в Грузии в ходе 43 437 исследований выявили 2164 носителя SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 3767 человек, скончались 35 пациентов с COVID-19.