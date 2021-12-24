Москва, 24 декабря, 2021, 10:08 — ИА Регнум. В субботу, 25 декабря, с приходом в столицу России циклона «Квинтинус» в городе ожидаются снегопады, метели и «барическая пила». Об этом 24 декабря сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в соцсети Facebook.

Дарья Драй ИА REGNUM Метель

«Североатлантический циклон «Квинтинус» принесет в субботу ухудшение метеоусловий в Центральной России. Предвестником наступления атмосферного вихря станет усиление ветра в пятницу вечером, после 19−21 часа, порывы которого будут достигать штормовых 17 м/с, из-за чего начнется позёмок — ветровой перенос снега на высоте нескольких десятков сантиметров над снежным покровом», — написал он в своем сообщении.

Также синоптик уточнил, что снегопад в Москве начнется в полночь и не прокатится до второй половины дня 25 декабря, из-за чего на город выпадет не менее 5−7 мм осадков, что составляет 10% месячной нормы, «а снежный покров подрастет с 22 до 27 см — это на 10 см больше нормы».

В то же время Тишковец отметил, что также сохранится довольно ветреная погода — до 11−16 м/с, в результате чего возможны метели с заносами и ухудшением видимости на дорогах.

Кроме того, он указал, что температура воздуха ночью составит в Москве −9… −11 °C, в Подмосковье −8… −13 °C, а днем в городе будет −4…−6 °C, по области −3…−8 °C.

«Однако, из-за сильного ветра и высокой относительной влажности воздуха возникнет эффект «балтийского синдрома» — когда температура воздуха в ощущениях будет казаться на 6−8 градусов ниже реальной. Погода успокоится лишь к вечеру субботы», — пояснил синоптик.

«Кроме того, к полудню субботы показания барометров рухнут на самое барическое «дно» — с 740 до 725 мм рт. ст., что на 20 единиц ниже нормы, а потом снова начнут стремительно расти, и уже в ночь на воскресенье атмосферное давление составит 735 мм рт. ст. Это настоящая барическая «пила», что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей», — также добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в выходные дни (25 и 26 декабря) сильные морозы в Москве отступят. Температура воздуха будет ниже климатической нормы, но уже не на 14 °C, а на 3−4 °С.