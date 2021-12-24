Москва, 24 декабря, 2021, 10:07 — ИА Регнум. Власти России и Белоруссии в военно-техническом сотрудничестве учитывают расширение Североатлантического альянса и наращивание сил блока у общих границ, заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

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«Естественно, в этой деятельности учитываются изменения военно-политической обстановки, особенно расширение НАТО и наращивание сил альянса вблизи наших границ», — сказал он в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что это было учтено и в обновленной Военной доктрине Союзного государства, которая была утверждена в начале ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря генсек западного военного блока Йенс Столтенберг заявил, что обещаний не расширять свой состав и присутствие НАТО никогда не давало, не было подобных самоограничивающих обязательств со стороны альянса и в документах.

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