Саракташский район, Оренбургская область, , 10:07 — REGNUM В Оренбургской области священник Николай Стре осуждён за педофилию. Приговор вынес Саракташский районный суд.

Суд



Гражданин признан виновным в преступлениях в отношении детей. Среди них изнасилование, насильственные действия сексуального характера и т.д. Суд назначил ему 21 год заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, Стремский был задержан и арестован осенью 2019 года. Следователи считают, что преступления против детей совершались им 20 лет.

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