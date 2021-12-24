Саракташский район, Оренбургская область, 24 декабря, 2021, 10:07 — ИА Регнум. В Оренбургской области священник Николай Стремский осуждён за педофилию. Приговор вынес Саракташский районный суд.

Суд

Гражданин признан виновным в преступлениях в отношении детей. Среди них изнасилование, насильственные действия сексуального характера и т.д. Суд назначил ему 21 год заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, Стремский был задержан и арестован осенью 2019 года. Следователи считают, что преступления против детей совершались им 20 лет.