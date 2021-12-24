* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 24 декабря, 2021, 10:07 — ИА Регнум. Группа представителей сикхского и индуистского религиозных меньшинств Афганистана встретилась с Абдул Кабиром, заместителем премьер-министра талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает BBC.

Sukh Сикх на фоне Золотого храма

На опубликованных фотографиях встречи видно, что на ней присутствует также Нариндер Сингх Хальса, единственный представитель сикхов и индуистов в бывшем афганском парламенте.

Пресс-секретарь «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Инамулла Самангани уточнил, что встреча прошла в «Касре Сепидар». Напомним, «Касре Сепидар» ранее был офисом Абдуллы Абдуллы, бывшего председателя Высшего совета национального примирения.

По словам Самангани, представители сикхов и индуистов заявили, что просят вернуть захваченные земли индуистов и сикхов. Они утверждают, что всегда вносили вклад в развитие страны и желают и впредь жить в Афганистане и играть конструктивную роль.

Самангани написал, что заместитель премьер-министра движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по политическим вопросам «назвал Афганистан общим домом для всех афганцев» и заявил представителям индуистов и сикхов Афганистана, что их безопасность будет обеспечена и что «Исламский Эмират принес безопасность для всего населения страны; мы хотим, чтобы все, включая меньшинства, жили в мире и процветании».

В первый период своего правления талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) требовали от сикхов носить оранжевые повязки на рукавах, чтобы отличать их от мусульман.

Сотни индуистов и сикхов бежали из Афганистана за последние годы, и лишь небольшое их число осталось в стране.

Однако примерно за три месяца до того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли страну под свой контроль, ряд афганских индуистов и сикхов, которые эмигрировали в Индию, вернулись в Афганистан. Но после того как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили Кабул в августе, некоторые из них снова уехали в Индию, в том числе и Нариндер Сингх Хальса; видео, на котором он плачет в аэропорту Дели, попало в заголовки СМИ. Теперь он, похоже, вернулся в Афганистан.

Сикхи и индуисты жили в Афганистане веками, и до 1970-х годов около 250 000 сикхских и индуистских семей жили в Кабуле в центральных провинциях, а также в Пактии и Хосте на юго-востоке, Нангархаре на востоке и Газни на юге Афганистана. В разгар гражданской войны сикхи и индуисты постепенно эмигрировали, и эта эмиграция продолжалась до недавнего времени.

В последние годы эти религиозные меньшинства также стали объектом смертоносных атак.

Весной 2020 года 26 человек погибли и восемь получили ранения в результате нападения на сикхский храм. Ответственность за нападение взяло на себя ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В марте 2018 года в результате теракта в городе Джелалабад в провинции Нангархар по меньшей мере 19 мирных жителей были убиты, а 20 ранены, большинство из которых были сикхами. В результате взрыва был убит Уттар Сингх Хальса (отец Нариндера Сингха Хальса), активный деятель сикхской общины Афганистана, имя которого было в первоначальном списке кандидатов на парламентских выборах.

Эти два смертоносных нападения побудили афганских индуистов и сикхов эмигрировать в Индию целыми группами, и индийское правительство заявило, что предоставит им «особые условия».