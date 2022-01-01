Москва, , 20:05 — REGNUM Один из способов снизить калорийность блюд и салатов с майонезом — это приготовить майонез самостоятельно. Такие блюда будут низкокалорийными и полезными, сообщили 24 декабря в пресс-службе Роспотребнадзора.

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Для приготовления домашнего майонеза понадобятся следующие ингредиенты: яичный желток, оливковое или подсолнечное масло, горчица, уксус, соль и пряности. Такой майонез — источник пользы и настоящего вкуса. Срок хранения майонеза без консервантов не превышает 30−45 дней при температуре не выше 10 °C.

Калорийность некоторых салатов, заправленных майонезом из магазинов и супермаркетов, достигает 400 ккал на 100 грамм. В двух столовых ложках метаны, майонеза, медово-горчичной заправки содержится 200 ккал. Такие салаты нельзя назвать диетическим и полезным.

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