Астрахань, , 10:06 — REGNUM Причиной ЧП в реанимационном отделении Астраханской областной инфекционной больницы могло стать возгорание кислородного оборудования.

Кислородная маска Дарья Драй © ИА REGNUM

«Предварительная причина — загорание кислородного аппарата», — сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

По данным ТАСС, из палат эвакуировано 16 человек. На данный момент возгорание ликвидировано.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в реанимации инфекционной больницы в Астрахани возник утром 24 декабря. Известно о гибели двух человек.

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