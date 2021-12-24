Названа предварительная причина пожара в больнице в Астрахани
Астрахань, 24 декабря, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Причиной ЧП в реанимационном отделении Астраханской областной инфекционной больницы могло стать возгорание кислородного оборудования.
Дарья Драй ИА REGNUM
Кислородная маска
«Предварительная причина — загорание кислородного аппарата», — сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
По данным ТАСС, из палат эвакуировано 16 человек. На данный момент возгорание ликвидировано.
Как сообщало ИА REGNUM, пожар в реанимации инфекционной больницы в Астрахани возник утром 24 декабря. Известно о гибели двух человек.