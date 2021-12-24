Чебоксары, , 10:05 — REGNUM Чувашстат пересчитал стоимость салата оливье, который является одним из главных новогодних блюд. Расходы на его приготовление достигли 366 рублей, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

Данные Чувашстата Chuvash.gks.ru

В Чувашстате констатируют, что в 2021 году все продукты, входящие в состав салата, подорожали. Более всего выросли цены на картофель и морковь.

«Если в 2020 году праздничное блюдо стоило 307 рублей, то в этом году салат для новогоднего стола обойдётся уже в 366 рублей», — говорят в ведомстве.

Таким образом, стоимость салата оливье за год выросла на 59 рублей (+19,2%).

Из 366 рублей почти половину составят расходы на варёную колбасу (173,4 рубля за 500 грамм). Значительную сумму придётся потратить на закупку консервированных, маринованных овощей (77,3 рубля за 500 грамм).

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии годовой прирост цен на продовольственные товары в Чувашии в ноябре уменьшился до 10,31% после 10,97% в предыдущем месяце.

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