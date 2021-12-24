Чебоксары, 24 декабря 2021, 10:05 — REGNUM Чувашстат пересчитал стоимость салата оливье, который является одним из главных новогодних блюд. Расходы на его приготовление достигли 366 рублей, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.
В Чувашстате констатируют, что в 2021 году все продукты, входящие в состав салата, подорожали. Более всего выросли цены на картофель и морковь.
Таким образом, стоимость салата оливье за год выросла на 59 рублей (+19,2%).
Из 366 рублей почти половину составят расходы на варёную колбасу (173,4 рубля за 500 грамм). Значительную сумму придётся потратить на закупку консервированных, маринованных овощей (77,3 рубля за 500 грамм).
Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии годовой прирост цен на продовольственные товары в Чувашии в ноябре уменьшился до 10,31% после 10,97% в предыдущем месяце.
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