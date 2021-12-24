Варшава, 24 декабря, 2021, 10:04 — ИА Регнум. И.о. председателя правления Польского агентства воздушного флота Януш Янишевский в эфире Polskie Radio подвел итоги интенсивности авиаперевозок в уходящем году.

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Янишевский сообщил, что в 2021 году было заметно улучшение ситуации на авиарынке, который боролся с серьезными проблемами в связи с пандемией. Он подчеркнул, что этот год был «толчком от дна».

«Мы действительно видели это, особенно летом 2021 года, когда интенсивность рейсов, то есть, количество самолетов в польском воздушном пространстве достигало даже 80% того, что было в 2019. И это был первый сигнал восстановления авиапередвижения», — заявил он.

При этом и.о. председателя правления агентства Польского воздушного флота отметил, что прогнозы уже не такие хорошие. Очередная волна заражений и появление нового штамма коронавируса влияют на отмену очередных рейсов.