Кишинёв, 24 декабря, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Большинство депутатов Молдавии в течение заседания 23 декабря лишили лидера оппозиционной партии «Шор» Илана Шора депутатской неприкосновенности девять раз. Трансляцию из зала вела пресс-служба законодательного органа.

Ken Teegardin Наказание

Девять запросов на лишение Шора неприкосновенности направил и. о. генерального прокурора Думитру Робу. Он выступил перед членами парламента и ответил на вопрос, что смогут сделать правоохранители, если Шор скрывается за границей.

«Все люди, которые скрываются от следствия, будут экстрадированы в Молдову и окажутся на скамье подсудимых. Прокуратора примет все меры, чтобы доказать виновность в суде, соответственно, будут изъяты все ценности, которые были приобретены в результате преступлений», — сказал Робу.

Депутаты рассмотрели все девять обращений в течение четырёх с половиной часов. По всем случаям депутаты проголосовали «за». Члены партии «Шор» не принимали участия в заседании.

Напомним, в 2014 три крупнейших банка Молдавии незаконно вывели из страны €1 млрд. Следователи обвиняют в махинации Шора и другого крупного бизнесмена-политика Владимира Плахотнюка.