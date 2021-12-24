Москва, 24 декабря, 2021, 10:01 — ИА Регнум. В Москве за 11 месяцев 2021 года доходы городского бюджета составили 2 трлн 952,9 млрд рублей. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба департамента финансов столицы.

Urosario.edu.co Бюджет

В пресс-службе отметили, что план по доходам на 2021 год выполнен на 104,2%.

Из общего объёма налоговые поступления составили 2 трлн 592,4 млрд рублей или 87,8%, что на 27,4% или 558,1 млрд рублей больше, чем за тот же период 2020 года.

«По сравнению с показателями января — ноября 2019 года налоговые доходы увеличились на 26,2%», — рассказали в департаменте.