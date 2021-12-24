Москва, , 10:00 — REGNUM Возможное прекращение транзита газа через территорию Белоруссию не отвечало бы ни интересам Москвы, ни стран Запада, но Евросоюз должен понимать последствия «удушения» республики ограничительными мерами. Об этом заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

МИД России Nikita Dezhurny

«(Страны Запада) продолжают душить Белоруссию санкциями, подрывать ее экономику, поддерживать политэмигрантов и подстрекать белорусских граждан к беспорядкам», — сказал он в интервью РИА Новости, подчеркнув, что поводы для санкций создаются искусственно.

Дипломат отметил, что белорусский маршрут является очень важным, через него ежегодно прокачивается порядка 40 млрд кубометров, или 20−25% всех объемов.

«Закрытие белорусского транзита не отвечало бы ни российским интересам, ни интересам западных потребителей, отразилось бы на объемах поставок и ценовых показателях, которые и без того бьют рекорды», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что перекрытие поставок газа на рынок Европы — это лишь один из возможных ответов на введённые западными странами санкции против Минска.

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