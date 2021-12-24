Москва, 24 декабря 2021, 10:00 — REGNUM Возможное прекращение транзита газа через территорию Белоруссию не отвечало бы ни интересам Москвы, ни стран Запада, но Евросоюз должен понимать последствия «удушения» республики ограничительными мерами. Об этом заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
Дипломат отметил, что белорусский маршрут является очень важным, через него ежегодно прокачивается порядка 40 млрд кубометров, или 20−25% всех объемов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что перекрытие поставок газа на рынок Европы — это лишь один из возможных ответов на введённые западными странами санкции против Минска.
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