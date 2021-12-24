Омск, , 10:00 — REGNUM Дорожные службы устраняют последствия метели и снегопада в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 декабря в мэрии города.

Метель на дороге Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Состояние улично-дорожной сети контролируют из-за ухудшения погодных условий. Ответственным службам даны поручения «по мобилизации сил и принятию оперативных мер по очистке города от снега» перед предстоящим похолоданием.

Метель и снегопад в Омске начались ночью 24 декабря. Специалисты обрабатывают дороги пескосоляной смесью и биохимическими реагентами. Проводится механизированное прометание, осуществляется вывоз снега.

За сутки израсходовано 827 тонн противогололедных материалов, вывезено более 5,6 тысячи кубометров снежных масс.

Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются.

Добавим, по прогнозам синоптиков, температура в течение дня будет понижаться. В ночное время столбики термометров могут опуститься до — 25 градусов.

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