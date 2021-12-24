Париж, , 09:59 — REGNUM Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что вакцинацию в стране прошли около 3000 детей, передает BFM TV.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Омикрон» становится главной угрозой — трансляция»

Посетив центр вакцинации в пятом округе Парижа, министр здравоохранения объявил, что почти 3000 детей уже были вакцинированы.

Кроме того, назначено 15 тысяч прививок для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки во Франции зарегистрировали 91 608 случаев заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции вновь побит суточный рекорд по коронавирусу