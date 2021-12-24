Южно-Сахалинск, , 09:59 — REGNUM На Сахалине следователям удалось установить группу лиц, которая в октябре 2021 года жестоко убила хозяина фермы в Анивском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном СУ СКР.

Топор Petr Kratochvil

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Шестеро сахалинцев прибыли на ферму в ночное время, выбили входную дверь жилого помещения, где находился хозяин-иностранец. Подозреваемые выстрелили в него и нанесли удары топором по голове. Мужчина скончался на месте.

Все шестеро человек задержаны и заключены под стражу по решению суда.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке завершено расследование уголовного дело в отношении 56-летнего мужчины, который обвиняется в умышленном причинение смерти человеку.