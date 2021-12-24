Москва, , 09:57 — REGNUM Калорийность некоторых блюд салатов, заправленных майонезом, достигает 400 ккал на 100 грамм. В двух столовых ложках метаны, майонеза, медово-горчичной заправки содержится 200 ккал. Такой салат трудно назвать диетическим, сообщили 24 декабря в пресс-службе Роспотребнадзора.

Салат Оливье AlMare

Специалисты ведомства дали гражданам несколько советов, как сделать салаты с заправками низкокалорийными и полезными. Один из способов снизить калорийность блюд с майонезом — это приготовить майонез самостоятельно.

Майонез в домашних условиях готовят из яичного желтка, оливкового или подсолнечного, горчицы, уксуса, соли и пряностей. Такой майонез станет источником пользы и настоящего вкуса. Срок хранения майонеза без консервантов не превышает 30−45 дней при температуре не выше 10 °C.

ИА REGNUM ранее сообщало, незаправленные салаты могут храниться до 24 часов, а срок годности «слоёных» блюд, таких как «Сельдь под шубой» и «Мимоза», меньше на шесть часов.

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