Казань, , 09:57 — REGNUM Жители Татарии вновь попались на уловки мошенников и в течение двух дней лишились более 16,5 млн рублей. С заявлениями пострадавшие обратились в полицию, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Деньги Urist-land.ru

Так, 30-летний преподаватель одного из вузов под напором лже-сотрудника банка перевел через несколько банкоматов более 1 млн рублей на банковский счет злоумышленника. Также о несанкционированном снятии денежных средств со счета сообщили 44-летнему экономисту крупного предприятия, в результате женщина отправила мошенникам 3,1 млн рублей.

Продолжают верить жители и в незаконно оформленный кредит на их имя. Пытаясь предотвратить подобное, 48-летняя бухгалтер из Казани перевела на указанные аферистами счета 835 тыс. рублей, 27-летняя воспитательница детского сада лишилась более 390 тыс. рублей, 51-летняя женщина самовольно перевела 365 тыс. рублей, 62-летний акушер отдал 292 тыс. рублей.

ИА REGNUM ранее сообщало, 74-летнюю жительницу Казани подозревают в серии мошенничеств.

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