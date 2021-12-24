Благовещенск, , 10:06 — REGNUM На одной из теплотрасс Благовещенска произошла коммунальная авария, без отопления остались шесть многоквартирных домов. Сети обслуживает ООО «Амурские коммунальные системы», сообщило 24 декабря Amur.Info.

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Ситуация усугублялась тем, что температура воздуха в Благовещенске около — 30 градусов. В отключенных от отопления домах живут почти 300 человек. Снабжение домов теплом было возобновлено спустя почти 4 часа после отключения.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря в столице Амурской области перестали подавать электроэнергию 20 подстанций. Часть Благовещенска была обесточена несколько часов.