Москва, 24 декабря, 2021, 09:55 — ИА Регнум. О преимуществах назальной вакцины от COVID-19 рассказал 24 декабря врач и телеведущий Александр Мясников в своем телеграмм-канале.

(сс) Dmitry Rozhkov Александр Мясников

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Как отметил врач, по его мнению, чем быстрее начнут применять указанный препарата в массовом порядке, тем больше появится шансов на сдерживание распространения штамма коронавируса «Омикрон».

"Скорейшее внедрение интраназальной вакцины от COVID-19 может затормозить быстрое распространение «Омикрона». Застопорить его размножение именно в месте проникновения — в носоглотке», — написал он в своем сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава Института вирусологии имени Роберта Коха (входит в состав минздрава ФРГ) Лотар Вилер не исключает возможность того, что к концу нынешнего года в Германии порядка 50% случаев заражения коронавирусом будет приходиться на штамм «Омикрон».