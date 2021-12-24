Уфа, 24 декабря, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Директора дома культуры заподозрили в мошенничестве в Башкирии. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Сотрудники прокуратуры Шаранского района провели проверку соблюдения бюджетного законодательства в центральном районном доме культуры. Они установили, что этому учреждению были выделены субсидии на доведение среднемесячной зарплаты работников до республиканского уровня.

«В августе 2017 года директор дома культуры, подписывая приказ о поощрении сотрудников, внесла в него ложные сведения о себе», — сообщает пресс-служба.

В материалах дела указано, что фактически подозреваемая не обладала этим правом, так как вопрос начисления руководителю учреждения стимулирующих выплат относился к компетенции муниципального образования.

По версии следствия, в итоге фигурантка уголовного дела незаконно получила из бюджета порядка 88 тысяч рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Расследование дела продолжается.