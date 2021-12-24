Москва, , 09:55 — REGNUM Московское «Динамо» одержало победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 7:1.

Вадим Шипачёв Алексей Колчин © ИА REGNUM

В составе «Динамо» шайбы забросили Роб Клинкхаммер, Богдан Якимов, Антон Ведин, Андрей Сергеев, Вадим Шипачёв, Оскар Линдберг и Станислав Галиев. У «Автомобилиста» отличился Сергей Зборовский.

Добавим, что Шипачёв, помимо гола, отметился результативной передачей и достиг отметки в 800 очков в КХЛ.

На сегодняшний день «Динамо» занимает второе место в Западной конференции КХЛ, на счету команды 57 очков. «Автомобилист» идёт на девятом месте в Восточной конференции с 39 очками.

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